Tragedia sfiorata in Campania, mamma minaccia di uccidere bimbo di 2 anni

Minaccia di uccidere il figlio di 2 anni ma i carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, gli salvano la vita. La storia arriva da Salerno dove una giovane donna avrebbe scritto al marito che voleva uccidere il piccolo.

L’uomo, che in quel momento era fuori casa, ha allertato immediatamente il 112. I militari hanno individuato l’appartamento e hanno tratto in salvo il piccolo. Al loro arrivo, per fortuna, il piccolo era incolume; dopo una visita di controllo, con cui sono state verificate le sue buone condizioni di salute è stato affidato ad una struttura protetta.

Sul posto è stata fatta intervenire un’ambulanza del 118, che ha preso in carico la donna, accompagnata in ospedale per accertamenti. Il marito è stato ascoltato dai carabinieri; dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che la coppia fosse in via di separazione.