Disagi dovuti al maltempo di questa mattina a Giugliano in diverse zone della città: a via Staffetta, un grosso pino marittimo è crollato al suolo, probabilmente a causa del forte vento. La strada è stata interdetta al traffico in attesa di rimozione del tronco: sul posto presenti i carabinieri.

Maltempo a Giugliano

Allagamenti e disagi da questa mattina su tutta l’area giuglianese: tantissime le segnalazioni da parte dei residenti, in alcuni casi impossibilitati ad uscire di casa. A via Staffetta, sulla fascia costiera, la situazione è stata particolarmente critica anche a causa della caduta di un grosso pino marittimo sulla carreggiata. Fortunatamente, non si registrano vittime.

Disagi in tutta la città

Anche al centro di Giugliano, ci sono stati diversi disagi. Un’auto è finita in un tombino saltato a causa della pioggia abbondante di questa mattina: è accaduto all’angolo tra via Colonne e via Agazzi. Necessario l’intervento della polizia municipale sul posto.

Problemi anche a via Casacelle, nella zona dei Monaci, a via Marchesella, via Arco Sant’Antonio e via Frezza. Allagamenti anche sull’Asse Mediano e sulla Circumvallazione esterna.