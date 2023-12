Tragedia sfiorata a scuola. Al liceo Scientifico-Linguistico “Agostino Maria De Carlo” è crollato una parte del controsoffitto dell’aula magna dell’istituto scolastico.

Tragedia sfiorata al liceo “De Carlo” di Giugliano, crolla una parte del controsoffitto in aula

Per fortuna non ci sono feriti. Tanta, però, è stata la paura dei docenti e degli alunni e delle alunne che pochi minuti prima erano nell’aula per svolgere PCTO (attività di orientamento).

Le cause dell’improvviso cedimento sono ancora da accertare. Per ragioni di sicurezza, studenti e insegnanti hanno dovuto lasciare la classe per consentire ai tecnici di poter svolgere tutti gli accertamenti del caso. Allertate anche le autorità.

Seguiranno aggiornamenti