Tragedia sfiorata a Napoli: spari nella notte, proiettili finiscono nel soffitto di una 32enne

Notte di paura a Napoli, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in vico Pergola Sant’Antonio Abate. L’episodio è avvenuto nelle ore notturne e ha reso necessario l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella.

Proiettili nel soffitto di un’abitazione

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati numerosi i colpi esplosi. Tre proiettili hanno raggiunto il soffitto dell’abitazione di una donna di 32 anni, provocando forte spavento tra i residenti. Fortunatamente non si registrano feriti. I militari dell’Arma hanno immediatamente transennato l’area e avviato i primi rilievi sul posto, raccogliendo elementi utili alle indagini. L’episodio ha generato preoccupazione nel quartiere, svegliato dai rumori degli spari.

Indagini in corso sulla matrice degli spari

Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire la matrice dell’episodio, non escludendo alcuna pista. Gli inquirenti stanno lavorando per individuare i responsabili e comprendere se si tratti di un gesto intimidatorio.