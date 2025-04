Dramma nella serata di ieri, venerdì 25 aprile, dove poco prima delle 22, un giovane di 26 anni, Christian Cantiello, di Santa Maria Capua Vetere, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua moto.

Tragedia nell’agro aversano, Christian muore a 26 anni

La tragedia si è consumata lungo la strada che collega l’area della Reggia di Carditello all’agro aversano. Per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa in un fossato. L’impatto è stato violentissimo: Christian è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, giunti rapidamente sul posto con i vigili del fuoco e il personale del 118.

A bordo della moto si trovava anche la fidanzata della vittima, rimasta ferita nell’impatto. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Aversa, dove è arrivata cosciente e le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero preoccupanti.

Christian Cantiello lavorava in un bar e viveva con la madre, dipendente dell’ospedale di Marcianise. Un destino crudele ha colpito nuovamente la famiglia: il padre del giovane era già deceduto anni fa in un altro tragico incidente sul lavoro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e le indagini necessarie a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.