Tragedia nella giornata di Pasquetta: un bambino di 6 anni, Lorenzo P. è deceduto mentre si trovava con la propria famiglia per una gita fuori porta. Il piccolo era a bordo di un quad che si è ribaltato: purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Pasquetta: bimbo muore a 6 anni

Un dramma consumatosi in una giornata di festa: il piccolo Lorenzo P., 6 anni, è morto nel giorno di Pasquetta. Il quad sul quale viaggiava si è ribaltato: la tragedia è avvenuta in località Colle Conchi, nel comune di origine del padre, dove la famiglia stava pranzando nella propria casa in campagna. A guidare il mezzo di trasporto era una donna, un’amica dei familiari, che ha perso il controllo del quad su una strada di campagna.

Il minore, che proprio oggi avrebbe compiuto 6 anni, sarebbe rimasto schiacciato: purtroppo, sono stati inutili i tentativi di soccorso. Sul posto, infatti, sono giunti gli uomini del 118 ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri indagano sul caso.

Indagini in corso

Sulla vicenda i pm di Tivoli apriranno un fascicolo: i carabinieri della stazione Olevano Romano hanno trasmesso una prima informativa in procura. L’ipotesi è quella di omicidio colposo.

La salma del piccolo è stata portata al policlinico Roma Tor Vergata per l’autopsia. Il mezzo è stato sequestrato.

Il dramma di Martina a Fondi

Un altro tragico evento si è verificato il 14 aprile sempre nel Lazio: Martina aveva da poco mangiato un panino ed era ad una festa di compleanno con le amiche quando purtroppo è deceduta. Secondo le prime ipotesi avanzate in ospedale, le sarebbe stato fatale il contenuto: qualche alimento potrebbe averle causato una violentissima reazione allergica.