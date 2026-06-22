Tragedia nel Vallo di Lauro: muore bambino di 10 anni sotto gli occhi del papà

Una tragedia ha sconvolto nel pomeriggio di oggi il Vallo di Lauro, nell’avellinese, al confine con l’agro nolano. Un bambino di appena 10 anni, Cristian Romano, ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano.

Tragedia nel Vallo di Lauro: muore un bambino di 10 anni in un incidente stradale

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo era alla guida di una minimoto e procedeva lungo l’arteria stradale, mentre il padre lo seguiva a breve distanza a bordo della propria auto. Per cause ancora in fase di accertamento, il bambino sarebbe stato coinvolto in un violento impatto con una Jeep all’altezza di uno dei tornanti del tratto stradale.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e, vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il cuore di Cristian Romano ha smesso di battere poco dopo l’incidente. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati nella raccolta di testimonianze e rilievi per ricostruire con precisione quanto avvenuto. La notizia della morte del bambino ha suscitato profonda commozione e sgomento in tutta l’area del Vallo di Lauro.