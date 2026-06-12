Arrestato a Napoli il latitante Gennaro Balsamo: era affiliato al clan Di Lauro e ricercato da oltre tre anni

Si conclude dopo oltre tre anni di latitanza la fuga di Gennaro Balsamo, ritenuto affiliato al potente clan Di Lauro, storica organizzazione camorristica operante principalmente nell’area nord di Napoli. L’uomo è stato arrestato nella giornata dell’11 giugno dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

Balsamo era destinatario di un provvedimento di condanna definitivo per pene concorrenti pari a 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Al momento dell’arresto doveva ancora scontare un residuo di pena di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni per gravi reati tra cui associazione mafiosa, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti.

La cattura nel centro di Napoli

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, il latitante aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, riuscendo a sottrarsi all’esecuzione della pena e a vivere nell’ombra per diversi anni. Le indagini hanno però consentito ai Carabinieri di individuarlo nel centro cittadino, dove stava svolgendo attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso un istituto penitenziario, dove sconterà il residuo della pena previsto dalla condanna definitiva.