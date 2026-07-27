Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 26 luglio, lungo la strada statale Cilentana. Il sinistro si è verificato all’interno della galleria Starze, al chilometro 133,100, nel tratto compreso tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano.

Tragico incidente sulla Cilentana: perde la vita un motociclista, grave la moglie

A perdere la vita è stato Luigi Viscovo, imprenditore originario di Eboli, che viaggiava in sella alla propria moto insieme alla moglie. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’autovettura. L’impatto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e, nonostante i soccorsi, è deceduto sul posto. La donna, rimasta gravemente ferita, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania.

Disagi alla circolazione

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la circolazione è stata temporaneamente sospesa in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, con uscita a Vallo Scalo per chi viaggia verso Sapri e a Pattano per i veicoli diretti verso Agropoli. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e individuare le cause dell’incidente.