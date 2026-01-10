Tragedia nel salernitano, Carlo muore per una miocardite fulminante: aveva 17 anni

Risveglio tragico per il Golfo di Policastro, raggiunto dalla notizia della prematura scomparsa di Carlo Nicolella, 17enne di Torre Orsaia, deceduto a causa di una miocardite fulminante. Il giovane frequentava il Liceo delle Scienze Umane e avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 2 febbraio.

Ricovero all’ospedale di Sapri e il rapido peggioramento

Il ragazzo era arrivato giovedì mattina all’ospedale di Sapri lamentando un forte dolore toracico. I primi accertamenti avrebbero evidenziato un quadro clinico molto severo, compatibile con una miocardite virale, rendendo necessario il ricovero immediato in Utic e l’avvio delle cure. Nonostante gli sforzi dei medici, il decesso è sopraggiunto in meno di 48 ore, poco prima delle 7 di questa mattina.