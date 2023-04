Un uomo di 63 anni è morto mentre era al lavoro in un’azienda che si occupa della lavorazione del vetro. I fatti, come riporta Edizione Caserta, sono accaduti nel primissimo pomeriggio a San Marco Evangelista, nel Casertano.

Tragedia nel casertano, operaio muore mentre era al lavoro

L’uomo è deceduto dopo un volo di circa 7 metri. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto l’operaio ha battuto la testa ed è morto sul colpo. Quell’urto violento dopo la caduta gli è stato dunque fatale.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso mentre i carabinieri contattavano l’autorità giudiziaria per l’esame autoptico. Il casertano torna a piangere per una morte bianca a tre giorni dalla tragedia di Pasquale Acconcia, il 52enne operaio di Marcianise travolto da una ruspa.