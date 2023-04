Dramma sul lavoro nella zona industriale di Brindisi. Un operaio di 52 anni originario di Marcianise è morto schiacciato da una ruspa condotta d un collega.

Lutto a Marcianise, operaio morto schiacciato da una ruspa

Teatro della vicenda è l’IPEM di Brindisi. La vittima, dipendente di una ditta appaltatrice responsabile dello stoccaggio e della commercializzazione di gas, secondo una prima ricostruzione stava effettuando un intervento di sostituzione dell’attrezzo della ruspa. Durante le operazioni, però, l’operaio sarebbe stato investito dal mezzo condotto dal collega.

I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il cuore del 52enne di Marcianise ha smesso di battere per le gravi ferite riportate. Il decesso è sopraggiunto per schiacciamento. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il collega che manovrava la ruspava è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi in stato di shock, con codice giallo.

Le indagini

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Aperta un’inchiesta. La Procura potrebbe disporre il sequestro della salma dell’operaio per consentire l’esame autoptico.