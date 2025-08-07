Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 agosto, al confine tra il comune casertano di Rocca d’Evandro e San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una coltre di terra mentre stava eseguendo lavori di scavo per la posa di una nuova rete fognaria.

Tragedia nel casertano, operaio 54enne muore sepolto dalla terra durante lavori per la fogna

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’uomo si trovava all’interno di uno scavo quando, per cause da chiarire, è stato completamente seppellito da metri cubi di materiale che si sono improvvisamente riversati nel cantiere. L’incidente è avvenuto in pochi secondi e non avrebbe lasciato alcuna possibilità di salvezza al lavoratore.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, i Vigili del Fuoco, il personale dell’Ares 118 e gli ispettori inviati dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ha immediatamente aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. Al centro delle indagini, l’eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’area interessata, situata in via Vandra, è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici. Sono in corso anche le procedure per l’identificazione ufficiale della vittima, la cui salma è stata recuperata dopo ore di intervento da parte dei soccorritori.