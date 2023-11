Dramma nel casertano dove un noto commerciante è deceduto improvvisamente a seguito di un malore improvviso. La vittima, Nicola Sticco, aveva 48 anni. Originario di Santa Maria Capua Vetere, Nicola era ma molto conosciuto anche nella cittadina di Curti.

Tragedia nel casertano, Nicola muore improvvisamente dopo un malore

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne avrebbe accusato un forte dolore al petto nella giornata di mercoledì, 22 novembre. Come anticipa Edizione Caserta, immediatamente sarebbero stati allertati i soccorsi che – secondo i familiari – sarebbero giunti in ritardo quando purtroppo per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Sticco è morto così all’improvviso lasciando un grande vuoto in tantissimi amici e familiari come testimoniano le decine di messaggi sui social. La famiglia è pronta a presentare denuncia per chiedere l’esame autoptico ed accertare così se ci siano responsabilità nella morte del 48enne.