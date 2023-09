Tragedia a Santa Maria a Vico, nel casertano, dove un giovane di 37 anni è deceduto per soffocamento mentre stava mangiando della frutta. I fatti sono accaduti poco fa in un abitazione nei pressi del campo sportivo della zona.

Tragedia nel casertano, 37enne muore soffocato con un pezzo di frutta

Per il giovane, affetto da disabilità, non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 giunti sul posto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i militari dell’arma della locale stazione per le indagini e i rilievi del caso. Si attende l’arrivo del pm di turno che potrebbe disporre l’esame autoptico sul corpo della vittima. Al momento non è stata resa nota l’identità del giovane. L’intera comunità casertana è sotto choc per quanto accaduto.