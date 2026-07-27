Tragedia nel cantiere ferroviario nel casertano: operaio di 24 anni muore durante il turno di lavoro

Un operaio di appena 24 anni, Giancarlo Palomba, è morto nella notte mentre era al lavoro nel cantiere della stazione ferroviaria di Vairano-Caianello, a Vairano Scalo, in provincia di Caserta. Il giovane, dipendente di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e iscritto alla Filt-Cgil, era impegnato in un intervento di manutenzione lungo la linea ferroviaria quando si è verificata la tragedia.

Indagini in corso sulle cause del decesso

Le autorità competenti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause della morte del giovane lavoratore. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, il 24enne sarebbe stato colpito da un malore, ma saranno le indagini a stabilire con precisione cosa sia accaduto durante il turno di lavoro.

Il cordoglio della Filt Cgil Campania e Caserta

Profondo il dolore espresso dalle segreterie della Filt Cgil Campania e della Filt Cgil Caserta. In una nota congiunta, i segretari generali Angelo Lustro e Tommaso Pascarella hanno sottolineato che, nel pieno rispetto del lavoro delle autorità, il sindacato attenderà gli esiti degli accertamenti prima di qualsiasi valutazione sulle cause del decesso. “Una tragedia immane che lascia sgomenti e senza parole e colpisce l’intera comunità ferroviaria”, si legge nella nota, con la quale il sindacato ha espresso il più profondo cordoglio alla famiglia di Giancarlo Palomba, ai suoi colleghi della IS di Vairano e a tutti i lavoratori di RFI.