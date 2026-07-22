Logoteleclubitalia

Tragedia sul lavoro a Santa Maria Capua Vetere: operaio di 60 anni muore in cantiere

Banner Union2 Sito

Tragedia questa mattina in un cantiere edile di Santa Maria Capua Vetere, dove un operaio di 60 anni ha perso la vita mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo davanti ai colleghi, che hanno immediatamente tentato di prestargli soccorso. Ogni tentativo di rianimarlo si è però rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove sarà eseguito l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria.

Banner Union2 Sito

Sulla vicenda sono intervenute la Cgil e la Fillea-Cgil di Caserta. Le segretarie provinciali Sonia Oliviero e Irene Velotti hanno espresso vicinanza ai familiari del lavoratore, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che siano accertate eventuali responsabilità. I sindacati hanno inoltre sollecitato la convocazione urgente dell’Osservatorio permanente provinciale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istituito presso la Prefettura.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto