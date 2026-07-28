Aversa, furto alla Farmacia Fabozzi: banda sfonda la vetrata e porta via la cassa automatica

Nuovo furto ai danni della Farmacia Fabozzi, in piazza Duomo, nel centro storico di Aversa. Poco prima dell’alba di oggi, martedì 28 luglio, una banda composta, secondo le prime informazioni, da quattro persone con il volto travisato ha messo a segno un colpo, portando via la cassa automatica e causando ingenti danni all’attività.

Strade ostruite con i bidoni dell’immondizia

Prima di entrare in azione, i malviventi avrebbero ostruito alcune strade della zona utilizzando i bidoni dell’immondizia, probabilmente per rallentare eventuali interventi delle forze dell’ordine o agevolare la fuga. Successivamente, a bordo di un’autovettura, hanno raggiunto la farmacia e hanno sfondato la vetrata d’ingresso.

Portata via la cassa automatica

Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, i ladri si sono impossessati della cassa automatica, per poi allontanarsi rapidamente. Oltre al furto, il raid ha provocato numerosi danni alla farmacia. Sono stati danneggiati anche merce, computer, bilancia, POS e altre attrezzature utilizzate per l’attività quotidiana.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del furto e risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.