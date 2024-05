Tragedia nel casertano, precisamente lungo la strada che collega il comune di Cellole con quello di Sessa Aurunca. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto ha travolto due uomini che viaggiavano a in bicicletta.

Tragedia in strada nel casertano, auto investe e uccide ciclista

Uno dei due ciclisti è deceduto sul colpo mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. Il conducente della vettura, invece, è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito nel vicino pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause della tragedia, saranno le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca – guidate dal capitano Russo – a tentare di spiegare ogni aspetto della drammatica vicenda.

L’identità della vittima ancora non è stata resa nota. Si tratta di un immigrato indiano, regolarmente residente in Sessa Aurunca e occupato in un’azienda agricola della zona, che dopo una giornata di lavoro stava rientrando a casa. Anche il ferito è un immigrato indiano. L’uomo alla guida della vettura è un italiano del posto.