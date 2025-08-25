Un uomo di 61 anni, originario di Napoli, è deceduto nella mattinata del 24 agosto a causa di un improvviso malore all’interno di un noto hotel lungo la via Domiziana.

Tragedia in noto hotel lungo la Domiziana: 61enne muore per un malore improvviso

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno alle 7:30, quando l’uomo è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava nella struttura. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato ripetutamente di rianimarlo, senza però riuscire a salvarlo.

Il personale dell’hotel e gli ospiti presenti hanno assistito alla drammatica scena. Al momento non risultano altre persone coinvolte nella tragedia. Le autorità competenti hanno aperto accertamenti per confermare le cause del decesso.