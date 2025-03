Non ce l’ha fatta Jacopo Coda, il diciottenne di Piano di Sorrento rimasto coinvolto giovedì scorso in un drammatico incidente sulla strada statale 163 Amalfitana, nei pressi di Tordigliano. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, il giovane si è spento all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno a causa delle gravi ferite riportate. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi, offrendo una nuova speranza ad altre vite.

Incidente tra moto e minibus turistico in Costiera Amalfitana: Jacopo muore a 18 anni

L’incidente è avvenuto giovedì scorso, quando Jacopo era in sella alla sua moto lungo la tortuosa strada costiera. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il giovane si è scontrato con un minibus turistico che trasportava 23 turisti coreani. L’impatto è stato violento: il minibus, dopo lo scontro, ha urtato un muretto rischiando di precipitare nel vuoto. Solo la prontezza di riflessi dell’autista, che è riuscito a frenare in tempo, ha evitato una tragedia ancora più grave.

Le condizioni di Jacopo sono apparse fin da subito critiche. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Salerno, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il cuore del giovane ha cessato di battere.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la Costiera Amalfitana. Sui social, amici e conoscenti stanno ricordando Jacopo con messaggi di affetto e dolore. Il giovane era molto conosciuto e benvoluto, e la sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità.

Le indagini dei carabinieri di Salerno sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Fondamentali saranno le testimonianze dell’autista del minibus e degli automobilisti presenti al momento dello scontro. Si cercherà di chiarire ogni dettaglio per comprendere come sia potuta accadere una simile tragedia.