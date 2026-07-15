Roccamonfina, si finge maresciallo e truffa un’anziana: arrestato

Continua la lotta contro le truffe agli anziani. Arrestato un uomo che si fingeva maresciallo dei Carabinieri. Nel pomeriggio di martedì 14 luglio, i militari dell’Arma hanno catturato a Roccamonfina, nel casertano, un 45enne originario dell’Agro nocerino e già noto alle forze dell’ordine.

Roccamonfina, si finge maresciallo e truffa un’anziana

Come emerso da una prima ricostruzione, l’uomo, sotto le mentite vesti di un maresciallo dei Carabinieri, si è presentato ad un’ottantenne, vedova e pensionata. In poco tempo è riuscito a conquistare la fiducia dell’anziana al punto da farsi consegnare tutti i suoi gioielli in oro e un orologio di pregio. Il valore complessivo stimato è di circa 70mila euro.

Subito dopo il truffatore ha tentato di allontanarsi, ma è stato stato intercettato dai Carabinieri della Stazione di Roccamonfina che lo hanno raggiunto poco distante dall’abitazione della vittima. Una breve perquisizione ha permesso ai militari dell’Arma di recuperare l’intera refurtiva, sottoposta a sequestro e poi restituita alla proprietaria. L’uomo è stato successivamente condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.