Ercolano, rimossa scritta contro le donne sul ponte dell’autostrada: “Le ragazze cattive vanno punite”

Una scritta dal contenuto fortemente offensivo e violento è comparsa nelle scorse ore sotto il ponte dell’autostrada a Ercolano, in provincia di Napoli. La frase, “Le ragazze cattive vanno punite”, ha suscitato indignazione tra cittadini e istituzioni, spingendo l’amministrazione comunale a intervenire tempestivamente. Su disposizione della sindaca Antonietta Garzia, il messaggio è stato rimosso nel giro di poche ore.

La condanna della sindaca Antonietta Garzia

A rendere nota la vicenda è stata la stessa prima cittadina attraverso un messaggio pubblicato sui social. “Quello apparso all’uscita dell’autostrada è un messaggio gravissimo, intriso di violenza e di una cultura del possesso e della sopraffazione che la nostra comunità respinge con fermezza”, ha scritto la sindaca.

Garzia ha poi sottolineato come frasi di questo tipo non possano trovare spazio nella città. “Non possiamo accettare che parole come queste trovino spazio sui muri della nostra città, perché alimentano stereotipi e giustificano forme di violenza contro le donne.”

Ercolano: “No a ogni linguaggio d’odio”

La sindaca ha ribadito la posizione dell’amministrazione comunale contro ogni forma di discriminazione e violenza. “Ercolano dice con chiarezza no a ogni linguaggio d’odio, di violenza e di discriminazione.”

Infine, Garzia ha espresso fiducia nell’attività investigativa delle forze dell’ordine affinché vengano individuati gli autori della scritta. “Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili.”