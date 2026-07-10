Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai bracconieri ittici illegali a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Gli uomini della Polizia Provinciale di Caserta, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, si sono avvalsi della preziosa collaborazione delle associazioni “Domizia” e “Fly liternum” sequestrando reti illegali rinvenute in mare per un valore di circa 4mila euro.

Castel Volturno, sequestrate reti killer in mare: pugno duro contro i bracconieri ittici

Un vero colpo ai pescatori che continuano a danneggiare il mare domitio con le reti killer che sono vere e proprie trappole per le tartarughe marine, le cosiddette “caretta caretta”, trovando la morte. Oltre 30 metri di reti sequetrate con informativa inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha convalidato il sequestro per il reato di abbandono rifiuti in mare. Un litorale, quello domizio, sotto attacco che continua ad essere teatro di recuperi di attrezzature illegali abbandonate in mare dai bracconieri. Le operazioni proseguiranno senza sosta per far risplendere il mare e il suo habitat.