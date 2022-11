Gli va di traverso un boccone di mozzarella e muore soffocato. È quanto è accaduto ad Alfonso Romano, 61enne di Cetara, in provincia di Salerno. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Tragedia in casa, uomo mangia un boccone di mozzarella e muore soffocato

I fatti risalgono a ieri mattina, 5 novembre. La vittima era a pranzo a casa del fratello, dove si era trasferito recentemente, e dopo aver ingerito un pezzetto del latticino campano ha cominciato a stare male: non riusciva più a respirare e a liberarsi del boccone di mozzarella che era rimasto bloccato nella trachea.

Il fratello ha cercato subito di aiutarlo, praticando le manovre di disostruzione. Queste, però, non sono andate a buon fine e così il parente è corso sul balcone di casa, che affaccia sul Corso Umberto, gridando aiuto ai passanti. A quel punto anche i vicini si sono allarmati.

Sul posto sono arrivate due ambulanza del 118. Il personale medico sanitario ha prestato subito i primi soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. È deceduto asfissiato nel giro di pochi minuti. Sotto choc la comunità di Cetara. Anche il sindaco del Comune cilentano, Fortunato Della Monica, ha espresso cordoglio alla famiglia della vittima per la terribile scomparsa.