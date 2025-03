Tragedia a Battipaglia: donna si ribalta con l’auto e finisce in un canale pieno d’acqua

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Battipaglia nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 18. Una donna di 49 anni ha perso la vita in località Lido Lago dopo che la sua auto si è ribaltata, finendo in un canale pieno d’acqua.

Tragedia a in Campania: donna si ribalta con l’auto e finisce in un canale pieno d’acqua

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, di origini marocchine, era alla guida di una Volkswagen quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, segnalando la presenza di una vettura ribaltata con la conducente sbalzata fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportati da un’idrovora per facilitare il recupero del corpo della donna, che si trovava immerso nell’acqua del canale. Nonostante i soccorsi, per la conducente non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi di un malore o di un possibile ostacolo improvviso che potrebbe aver causato la perdita di controllo dell’auto.