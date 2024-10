Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la E45 a Collestrada, in direzione Sud, dove un autoarticolato carico di carne macellata si è ribaltato, causando la morte del conducente e ferendo un passeggero.

Tragedia in autostrada a Perugia, camion si ribalta: morto 65enne campano

L’incidente è avvenuto poco prima delle 2:00, quando il camion ha sbandato, impattando contro lo spartitraffico centrale e finendo sul fianco. Fortunatamente, non ci sono stati altri mezzi coinvolti. Il conducente del camion, un uomo di 65 anni originario della Campania, ha perso la vita sul colpo, mentre il passeggero, di circa 35 anni, anch’egli residente in Campania, è rimasto ferito.

Attualmente, il tratto di carreggiata interessato è chiuso al traffico per permettere le operazioni di rimozione del veicolo e dei carichi. Gli automobilisti in transito sono stati dirottati sulla viabilità secondaria, con segnalazioni di rallentamenti nel traffico.

La polizia stradale è intervenuta sul luogo dell’incidente per avviare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di indagine, mentre la comunità locale si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questa tragica vicenda.