Si chiude con un nuovo incidente sul lavoro il 2024. Teatro della tragedia la zona industriale di Gricignano di Aversa, nei pressi della stazione ferroviaria. Pompeo Mezzacapo, 39 anni, residente a Capodrise, ha perso la vita mentre era impegnato nelle sue mansioni presso l’azienda Frigocaserta Srl, situata in via della Stazione.

Tragedia di fine anno a Gricignano, Pompeo muore schiacciato da muletto a 39 anni

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe rimasto schiacciato da un muletto durante le operazioni di movimentazione dei carichi. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo all’uomo, che è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori con un’ambulanza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Pompeo Mezzacapo lascia una moglie e tre figli. Anche sui social viene ricordato per la sua dedizione al lavoro e la passione per il calcio, disciplina nella quale ricopriva anche il ruolo di allenatore.