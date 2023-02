Tragedia di Carnevale, cade dal carro dopo sfilata: Angelo muore a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto è morto dopo essere caduto da un carro allegorico. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri, martedì 21 febbraio a San Cosmo Albanese, paese arbereshe del cosentino.

Tragedia di Carnevale, cade dal carro dopo sfilata: muore 17enne

Una squadra di vigili del fuoco, che in quel momento stava rientrando in caserma da un altro intervento, è stata fermata da alcuni passanti per la presenza di un corpo a terra in una pozza di sangue. Immediatamente i pompieri hanno avvertito i soccorso ma per Angelo Viteritti non c’è stato nulla da fare.

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, la vittima si trovava su un carro allegorico trainato da un trattore che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe battuto la testa cadendo così dal mezzo. Il carro si stava dirigendo verso San Cosmo Albanese per la sfilata di Carnevale. Il conducente del trattore non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia. Insieme al giovane erano presenti anche un paio di amici: neanche loro si sono accorti di nulla, forse perché, come il conducente, si trovavano in un’altra zona del veicolo.

I Carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano hanno avviato le indagini per accertare l’esatta causa dell’incidente. La Procura di Castrovillari ha disposto l’autopsia.