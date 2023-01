Una bimba di 6 anni è deceduta a Napoli, questa notte, dopo essere stata vittima di un terribile incidente ad Omignano sulla SS18, nei pressi dello svincolo di Salerno, nel pomeriggio di ieri, 31 dicembre. Purtroppo la corsa contro il tempo per salvarle la vita non è bastata: stanotte è morta a Napoli, dove era stata portata in codice rosso in elisoccorso.

Tragedia di Capodanno a Napoli, bimba 6 anni muore dopo incidente

La piccola, originaria del Marocco, era in auto insieme alla sua famiglia: mamma, papà e due sorelline. Lei, la più grande delle tre, non ce l’ha fatta. Subito dopo l’incidente la piccola era stata portata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e lì sottoposta ad un primo intervento chirurgico.

Portata all’elicottero fatto atterrare allo stadio Morra di Vallo della Lucania, il cuore della piccola ha cessato di battere subito dopo l’arrivo a Napoli.