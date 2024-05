Si chiamava Vincenzo Diana, il giovane di 21 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita nel parcheggio del centro commerciale “Jambo” a Trentola Ducenta, nell’Agro Aversano.

Tragedia al centro commerciale Jambo: Vincenzo muore nel parcheggio dopo malore

Secondo quanto riporta Casertanews.it, il ragazzo, residente a Casal di Principe, avrebbe avvertito un malore improvviso accasciandosi al suolo proprio di fronte alla galleria commerciale.

Subito è stato lanciato l’allarme al 118. Un’ambulanza è intervenuta immediatamente sul posto, ma purtroppo i soccorsi sono stati vani: non c’è stato nulla da fare per Vincenzo. Pare che con lui ci fossero anche i genitori.

I carabinieri sono giunti al Jambo per ricostruire l’accaduto. Le prime ipotesi indicano che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Tuttavia, le autorità competenti sono state informate del caso e sarà la magistratura a valutare se siano necessari ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Intanto, sui social, in queste ore sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e conoscenti del giovane Vincenzo Diana.

“Addio Vincenzo, avevi solo 21 anni e tutta la vita davanti. Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato si è trasformato in tragedia. Che la tua famiglia possa presto trovare la pace”, scrive un utente su Facebook.