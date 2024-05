Incidente sul lavoro questo pomeriggio nel cantiere della metropolitana Linea 1 a Capodichino. Prima un boato e poi il rumore delle sirene delle ambulanze. Intorno alle ore 15 in via Conte Ruffo di Calabria un cedimento improvviso del terreno ha provocato un morto e due feriti. La vittima è Antonio Russo, 63enne di Giugliano.

Incidente nel cantiere della metro a Napoli, un morto e due feriti

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli, con diverse squadre, e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato subito le indagini. Il bilancio provvisorio parla di un uomo deceduto e due feriti: questi ultimi sono un uomo di 54 anni, Michele Pannone, con trauma cranico comparativo, ricoverato all’ospedale Cardarelli in codice rosso, e un uomo di 59 anni, Salvatore Agliottone, con una contusione alla gamba, trasportato all’ospedale del Mare.

La vittima schiacciata dai mezzi deragliati

Il corpo della vittima, Antonio Russo, operaio giuglianese a un passo dalla pensione, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo in movimento per il trasporto di materiale che sarebbe deragliato dopo il cedimento del terreno. La salma è in fase di recupero. Sarà necessario avviare le indagini per comprendere le cause dell’incidente, l’ennesimo registrato in queste settimane. Questa volta a perdere la vita un 63enne.