Giugliano. Niente discussione in consiglio comunale sull’aggressione denunciata dal consigliere Salvatore Pezzella. Stamani la seduta è saltata per mancanza di numero legale e la minoranza non ci sta. “Oggi si celebra la giornata della legalità a Giugliano – scrivono in un comunicato – dove stamattina si è registrata una delle pagine più buie vista l’assenza in consiglio comunale di tutte le forze politiche e di tutti i consiglieri di maggioranza’ .

“Abbiamo chiesto – prosegue l’opposizione – un consiglio per discutere quello che ad oggi è uno degli episodi più preoccupanti della storia recente (non solo politica e istituzionale di questa città): l’aggressione e l’intimidazione ad un consigliere comunale perchè, così ha denunciato, non prendesse posizione su un atto urbanistico peraltro molto contestato dalle opposizioni. La denuncia, successiva all’approvazione dell’atto – delibera per i Pua ha suscitato molte preoccupate reazioni non nei banchi di maggioranza”

“Noi riteniamo grave l’assenza di questa mattina. Gravi gli imbarazzanti silenzi o i farfugliati commenti. Grave – aggiungo i consiglieri di minoranza – che chi sa ed era tenuto a sua volta a denunciare e magari a fermare l’adozione del provvedimento sui Pua non l’abbia fatto. Che fosse il sindaco è solo un dettaglio che dovrebbe però far riflettere. Per quel che ci riguarda riteniamo che la delibera vada ritirata finché non si faccia luce sull’accaduto. Continueremo a chiedere e pretendere chiarezza. E che la legalità sia praticata e non predicata”.

La nota è stata firmata dai consiglieri comunali Antonio Poziello, Luigi Sequino, Laura Poziello, Antonietta Russo. Caterina Sestile, Luigi Porcelli, Rosa Agliata, Giovanni Pirozzi, Pasquale Ascione e Francesco Iovinella.