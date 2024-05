E’ saltato per mancanza di numero legale il consiglio comunale convocato per stamattina a Giugliano. In aula, su richiesta della minoranza, si doveva discutere dell’aggressione denunciata dal consigliere dei 5 Stelle Salvatore Pezzella sulla vicenda dei Pua.

Il sindaco Nicola Pirozzi spiega però la situazione a margine della mancata seduta e sottolinea di aver già chiarito nelle sedi opportune. Il primo cittadino difende l’atto approvato per i piani urbanistici.

