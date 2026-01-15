Tragedia ad Orta di Atella, Francesco trovato morto in casa: aveva 45 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 gennaio, a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via Leopardi. Il corpo sarebbe stato rinvenuto nel bagno di casa, facendo scattare immediatamente l’allarme. La vittima è Francesco Mozzillo, 45 anni, padre di tre figli. A lanciare l’allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati per l’assenza di risposte e per l’impossibilità di contattarlo.

Inutili i soccorsi: sul posto 118 e forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti di rito per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e chiarire l’esatta dinamica della tragedia. Francesco Mozzillo era conosciuto anche per il suo impegno politico: alle ultime elezioni regionali aveva ricoperto il ruolo di rappresentante di lista per il Movimento 5 Stelle.