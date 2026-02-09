Tragedia ad Alife, nel casertano, dove Andrea Grillo, 17 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in moto insieme a un amico di 19 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Tragedia ad Alife, moto contro un muro: Andrea muore a 17 anni. Grave l’amico

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, la moto con a bordo i due giovani sarebbe uscita di strada, finendo contro un muro. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato entrambi i ragazzi in ospedale. Il 17enne è stato ricoverato all’ospedale di Piedimonte Matese, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L’amico 19enne resta invece sotto osservazione, con prognosi riservata. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di un’autovettura.

Andrea Grillo era uno studente dell’istituto superiore “De Franchis” di Piedimonte Matese e coltivava una grande passione per il pugilato. La scuola lo ha ricordato con un commosso messaggio pubblicato sui social: “Un ragazzo buono e gioioso, capace di portare luce e sorrisi con la sua presenza, lasciando un segno autentico nel cuore di compagni e docenti. La sua vitalità, la curiosità e l’entusiasmo resteranno un ricordo vivo e prezioso per tutti noi”.

Profondo il dolore anche nella Pugilistica Matesina, la palestra frequentata dal giovane atleta. Tecnici e compagni hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia Grillo-Natale: “Ciao Andrea, un abbraccio da tutti noi. Ti ricorderemo sempre allegro e sorridente”.