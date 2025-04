Una tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, martedì 1 aprile, ad Acerra, in via Pietrabianca, al confine con il Casertano. Raffaella Scudiero, una giovane di 26 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di una ferita alla gola, probabilmente provocata dall’esplosione dell’airbag.

Tragedia ad Acerra: Raffaella perde la vita in un incidente, fatale l’esplosione dell’airbag

Lo schianto è avvenuto intorno alle 8:45. La giovane, alla guida di una Citroën C3, si è scontrata con una Fiat Panda durante un sorpasso. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto che la precedeva avrebbe tentato una svolta a sinistra all’altezza dell’incrocio con via Toma. Il violento impatto ha fatto perdere il controllo del veicolo a Raffaella, che si è schiantata contro il cordolo del marciapiede.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduta prima che potessero tentare un intervento salvavita. Le indagini sono affidate alla polizia municipale di Acerra, sotto il coordinamento della Procura di Nola, per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire ulteriori dettagli utili.

Le indagini

Dai primi rilievi, sembra che la vittima non indossasse la cintura di sicurezza al momento dell’impatto. Questo elemento potrebbe essere stato determinante nella gravità della ferita riportata. Gli investigatori stanno valutando se l’assenza delle cinture abbia contribuito al decesso della giovane. L’uomo alla guida dell’altra vettura, un imprenditore agricolo di mezza età, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Saranno le indagini a stabilire eventuali responsabilità nel sinistro mortale