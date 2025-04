Tragedia a Volla, camionista ha malore e si schianta contro i negozi: muore 54enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Volla. Un camionista 54enne, alla guida di una cisterna della compagnia Q8, è morto dopo essere stato colto da un malore. L’uomo stava percorrendo la centralissima via Dante Alighieri quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato fuori strada di fronte l’Ufficio Postale.

Nell’impatto il 54enne ha distrutto diverse vetture parcheggiate lungo la strada e semidistrutto l’ingresso di alcuni negozi, quello dei mangimi e il bar. Sul posto ambulanza e militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno atteso il magistrato al fine di rimuovere la salma del 54enne. Arrivati sul luogo dell’incidente anche alcuni familiari della vittima. Purtroppo i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del guidatore, che sarebbe stato stroncato un infarto.

Momenti di tensione si sono vissuti quando il camion ha avuto alcune perdite di carburante che si sono estese lungo l’asfalto. Per fortuna però non si è innescato alcun incendio e non si sono registrati feriti per un incidente che poteva avere conseguenze ancora più drammatiche.