Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri a Villa Literno, provincia di Caserta. Un uomo è stato investito ed ucciso da un’auto in corsa mentre era a bordo della sua bicicletta.

Tragedia a Villa Literno, investito e ucciso da auto in corsa

I fatti sono accaduti intorno alle ore 23.30 in via delle Dune. La vittima, di cui non sono state rese ancora note le generalità, è deceduta dopo il violento impatto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che è morto sul colpo. Il conducente che ha provocato l’incidente è fuggito via senza nemmeno prestare soccorso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e ora indagano per rintracciare il pirata della strada.

Anche il magistrato di turno si è recato sul luogo dell’incidente: la salma dell’uomo deceduto è stata sequestrata e trasportata nell’obitorio dell’ospedale più vicino, dove nelle prossime ore, come da prassi in casi del genere, sarà effettuata l’autopsia.