Un tragico incidente stradale si è consumato nella notte del 6 gennaio a Striano, nel napoletano, causando la morte di Emanuele Barone, un giovane di 23 anni.

Tragedia a Striano: Emanuele perde la vita in un incidente con lo scooter

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato così violento da provocare ferite mortali, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

L’incidente si è verificato intorno alle 2. Emanuela Barone stava percorrendo via Monte, nei pressi dello stadio comunale. Dopo aver perso il controllo del mezzo, il giovane sarebbe scivolato per diversi metri insieme allo scooter, generando un forte rumore che ha svegliato alcuni residenti della zona.

Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza situate nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, ma dalle prime verifiche sembrerebbe che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto.

Secondo quanto emerso, Barone indossava regolarmente il casco protettivo, ma la violenza dell’impatto non gli ha lasciato scampo. Soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul caso è stata aperta un’inchiesta, e la salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se procedere con l’autopsia.