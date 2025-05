All’alba di oggi è scattata una vasta operazione congiunta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e della Polizia di Stato nell’ambito delle indagini sugli omicidi di Emanuele Durante, ucciso il 15 marzo scorso nei pressi del Museo Nazionale ed Emanuele Tufino, il ragazzo di 15 anni morto in una sparatoria nel cuore di Napoli lo scorso 24 ottobre.

Napoli, omicidi Emanuele Durante e Emanuele Tufino: presi gli assassini

Due distinte operazioni sono scattate questa mattina, una condotta dalla Questura di Napoli, con 14 misure cautelari, l’altra dai carabinieri, con altri arresti. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche alcuni minorenni, ritenute gravemente indiziate di omicidio, tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi da fuoco, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis.1 del codice penale.

L’operazione si è concentrata in particolare nei quartieri Sanità e Mercato del capoluogo campano, territori notoriamente segnati dalla presenza di storici clan camorristici. I soggetti coinvolti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero agito in concorso tra loro per eseguire l’agguato in cui ha perso la vita Durante, in un contesto di rinnovate tensioni criminali per il controllo delle piazze di spaccio e delle estorsioni.

Determinante per l’ordinanza è stata l’attività investigativa sviluppata nelle settimane successive all’omicidio: intercettazioni ambientali, pedinamenti e testimonianze hanno permesso di delineare il quadro indiziario e di ricostruire ruoli e responsabilità dei presunti autori materiali e dei mandanti. Le autorità faranno il punto sulla complessa operazione investigativa in una conferenza stampa prevista per le ore 11.00 presso la Procura della Repubblica di Napoli, dove saranno forniti ulteriori dettagli sulle dinamiche del delitto e sul contesto criminale di riferimento.