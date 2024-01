Marito e moglie morti a distanza di poche ore. È il dramma che ha colpito la comunità di Scauri, comune sul litorale laziale a pochi chilometri dalla Campania.

Tragedia a Scauri, marito e moglie muoiono per un malore a pochi minuti di distanza

A perdere la vita a causa di un malore improvviso Maria Giovanna Lioniello, 59 anni, docente dell’Istituto Albeghiero Angelo Celletti di Formia e Carmelo Martinoli, 64 anni, dipendente di Acqualatina da poco in pensione.

Secondo una prima ricostruzione, la 59enne era in casa quando è stata colpita da un infarto mentre svolgeva alcune attività domestiche. L’ambulanza è giunta tempestivamente in casa della donna ma, nonostante tutti gli sforzi del personale sanitario, la professoressa è stata dichiarata morta senza possibilità di trasporto in ospedale. Appresa la drammatica notizia, il marito Carmelo, già affetto da problemi cardiaci, è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

La coppia viveva con il figlio Giovanni di 24 anni e Clementina di 26 che proprio oggi si sarebbe dovuta laureare in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università La Sapienza di Roma. Una festa rovinata purtroppo da una doppia tragedia che ha colpito la sua famiglia.