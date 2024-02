Un ragazzo di 14 anni, originario di Sarno, è deceduto per cause ancora da accertare all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Tragedia a Sarno, vomito persistente e la corsa in ospedale: morto 14enne

A darne notizia è Il Mattino. In un primo momento il ragazzo era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno perché aveva vomito persistente. Poi, dopo gli accertamenti medici, sarebbe stato trasportato al nosocomio dell’Agro Nocerino.

Lì le condizioni sarebbero peggiorate in pochi minuti, fino al tragico epilogo. Sono stati i familiari a richiedere l’intervento dei carabinieri ed a presentare denuncia perché si faccia chiarezza sulle cause della morte. I militari hanno provveduto a sequestrare le cartelle clinica. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che venga eventualmente disposta l’autopsia.