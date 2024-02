Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 febbraio, a Sarno, nella provincia di Salerno.

Campania. Rivenuto cadavere nei pressi dell’ospedale

Le condizioni del corpo non reso possibile l’identificazione e non è ancora noto se si tratti di un uomo o di una donna. La scoperta è stata effettuata da un passante che ha notato il corpo abbandonato non molto lontano dell’ospedale di Sarno, il Martiri di Villa Malta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, anche grazie al personale della Scientifica dell’Arma, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per fare piena luce sul mistero; sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore, che coordina le indagini.

Le condizioni del corpo, quasi ridotto a uno scheletro, lasciano supporre che la morte sia sopraggiunta molto tempo fa; saranno ora i rilievi su quello che resta del cadavere a svelarne l’identità e ad accertare le cause del decesso.