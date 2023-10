Precipita dal sesto piano, ma si salva cadendo su una tettoia. Succede a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove ieri mattina un uomo di 37 anni è volato giù dal balcone della sua abitazione in Piazza del Corso. La caduta è stata attutita dalla tettoia dei porticati dei negozi sottostanti.

Nocera Inferiore, 37enne cade dal sesto piano: salvato da una tettoia

La tettoia ha trattenuto per pochi secondi il corpo dell’uomo per poi sfondarsi per il peso ma a quel punto la velocità di caduta si era notevolmente ridotta. Sul posto, oltre decine di passanti, anche i familiari del ragazzo. Allertati i soccorsi, il 37enne è stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L’uomo avrebbe riportato diversi traumi, con contusioni a braccia e gambe, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. In piazza del Corso sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale, che hanno avviato le indagini sulla vicenda per cercare di capire cosa sia accaduto.