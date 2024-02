È in corso un blitz dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, nel Salernitano, nei confronti di esponenti di un organizzazione criminale che opera nell’agro nocerino sarnese e nella provincia di Napoli.

Blitz anticamorra dei Carabinieri: smantellato clan che operava anche nel Napoletano

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Sarebbero decine gli affiliati e boss finiti in carcere accusati di traffico di droga ed estorsioni a commercianti e imprenditori. In campo un centinaio di militari in collaborazione del nucleo elicotteristi di Pontecagnano.

Seguiranno aggiornamenti