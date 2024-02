Potrebbe diventare un caso giudiziario la morte di Michele Annunziata, il 14enne di Sarno morto all’ospedale di Nocera Inferiore in preda a un malore. I familiari chiedono giustizia e hanno sporto denuncia. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Sarno, Michele Annunziata muore a 14 anni dopo malore: aperta inchiesta

Il ragazzino è stato portato dai familiari prima all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, poi all’Umberto I dato l’aggravarsi delle sue condizioni. Tra i sintomi più allarmanti i dolori addominali, vomito e il mal di testa. Niente che però facesse presagire un epilogo così drammatico. Dopo un breve calvario ospedaliero e il passaggio da un nosocomio all’altro, è subentrato il decesso.

Le indagini

I carabinieri, incaricati dalla Procura di Nocera Inferiore, hanno sequestrato le cartelle cliniche e sulla salma potrebbe essere a breve disposta l’autopsia per ricostruire le esatte cause del decesso. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella dell’aneurisma cerebrale o di una sepsi (infezione). I familiari di Michele Annunziata però vogliono chiarezza, capire se c’erano i margini per salvarlo e perché il personale sanitario non ha scongiurato in tempo il drammatico epilogo.