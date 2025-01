Un drammatico incidente si è verificato ieri, domenica 26 gennaio, a Sant’Agata de’ Goti, nel beneventano, dove un poliziotto di 53 anni, residente nel comune sannita e in servizio presso la Questura di Caserta, ha perso la vita cadendo dal tetto della sua abitazione.

Tragedia a Sant’Agata de’ Goti: poliziotto perde la vita cadendo dal tetto

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – Clemente Petti – era salito sul tetto per effettuare la pulizia della canna fumaria quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio, scivolando nel vuoto e precipitando per diversi metri. L’impatto con il terreno è stato fatale e i soccorsi del 118, intervenuti tempestivamente, si sono purtroppo rivelati inutili. Il poliziotto è morto sul colpo.

Assistente capo coordinatore in servizio al reparto a cavallo della questura di Caserta, Petti era sposato e aveva quattro figli. Dopo gli accertamenti del caso, è stato dato l’ok ai funerali che si terranno oggi, 27 gennaio, nella chiesa di San Tommaso D’Aquino a Sant’Agata de’ Goti. La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Sant’Agata de’ Goti, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.