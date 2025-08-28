Tragedia in località Cappuccini, a Polla, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in una zona collinare.

Tragedia a Polla: perde il controllo dell’auto e cade in un dirupo. Muore conducente

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo è uscito di strada precipitando in una scarpata. Alcuni passanti hanno notato la vettura finita nel vuoto e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sala Consilina, il personale sanitario e la Polizia Locale. L’uomo è stato recuperato in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Successivamente è stato disposto il trasferimento al Ruggi d’Aragona di Salerno, dove il 78enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.