Tragedia a Pianura, 20enne muore dopo aver assunto droga a casa di un amico

Dramma nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, nel quartiere Pianura, nella zona nord-occidentale di Napoli. Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava a casa di un amico. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe accusato un improvviso malore dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Medici e infermieri hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, ma ogni manovra si è rivelata inutile. L’abitazione è stata raggiunta anche dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli per i primi accertamenti.

Le indagini di Procura e Questura

Sulla vicenda indagano la Procura della Repubblica di Napoli e la Questura, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il giovane, nato nel 2005, si trovava ospite a casa di un amico quando sarebbe stato colto da un malore improvviso.

Ipotesi overdose

Secondo un primo esame esterno e le prime valutazioni degli investigatori, la morte potrebbe essere riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’ipotesi principale è quella di un’overdose, ma saranno necessari ulteriori accertamenti clinici per stabilire con certezza le cause del decesso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento e ascoltato le prime testimonianze.